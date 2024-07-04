Человек погиб в пожаре заброшенного здания в центре Калуги

В заброшенном здании бывшей скорой помощи на улице Кирова в Калуге снова произошел пожар. Как выяснили «Калужские новости», в пожаре погиб как минимум один человекВ заброшенном здании бывшей скорой помощи на улице Кирова в Калуге снова произошел пожар.
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