Человек погиб в пожаре заброшенного здания в центре Калуги

В заброшенном здании бывшей скорой помощи на улице Кирова в Калуге снова произошел пожар. Как выяснили «Калужские новости», в пожаре погиб как минимум один человекВ заброшенном здании бывшей скорой помощи на улице Кирова в Калуге снова произошел пожар.