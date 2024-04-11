Замечательный рост рынка Toncoin (TON) вызывает интерес инвесторов

Вопреки рыночным тенденциям, стоимость TON выросла более чем вдвое всего за неделю. Хотя криптовалюты обычно переживают периоды волатильности, значительный рост TON привлек внимание, как энтузиастов, так и скептиков в пространстве цифровых валют.
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