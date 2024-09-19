На Смоленщине передвижные медицинские комплексы сделали больше 800 выездов к жителям сёл и деревень

Василий Анохин: До конца 2024-го будет организовано еще 650 визитов мобильных бригад в небольшие населённые пункты Больше 800 выездов к пациентам было сделано передвижными медкомплексами Смоленской области с начала года.
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