Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к главе Министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль расследование дела о гибели двух фельдшеров в результате ДТП в Белгороде, пишет РИА Новости.
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