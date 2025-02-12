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Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде

Главу МВД попросили проконтролировать дело о гибели медиков в Белгороде

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к главе Министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль расследование дела о гибели двух фельдшеров в результате ДТП в Белгороде, пишет РИА Новости.

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