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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. «Ростов» в гостях у «Урала», «Динамо» против «Оренбурга» 

Также в среду «Динамо» встретится на выезде с «Оренбургом». Фонбет Кубок России Путь регионов 1/2 финала Первый раунд Урал – Ростов Дата проведения 17 апреля, 17.

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