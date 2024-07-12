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Царьград

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Подполковник полиции ценой своей жизни спас людей в Муроме

Подполковник полиции ценой своей жизни спас людей в Муроме

О трагедии в селе Муром Белгородской области сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, подполковник полиции ветеран боевых действий Александр Маслиенко ценой своей жизни спас людей в момент атаки.

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