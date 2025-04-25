⚡️ Силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над Крымом за ночь Кроме того, ещё 11 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.
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⚡️ Силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над Крымом за ночь Кроме того, ещё 11 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.