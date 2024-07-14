Симоньян напомнила об убийстве Кеннеди в связи с покушением на Трампа

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа, напомнила об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии