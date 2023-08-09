В сенате США высказались против участия Китая в урегулировании конфликта на Украине

AB

Anlrey Boracow

А сенаторы США с какого боку в урегулировании конфликта на УкРуине? Кто они такие? Если этот конфликт развязали США, тогда все понятно, но америкосы орут, что они не при чем. Да и за китайцев решать америкосам это как то не по людски, хотя это вполне по америкосовски. Если говорить простым и понятным языком, то эти америкосы уже краев не видят, охренели до невозможности, возомнили себя убогих чуть не полубогами. Что с такими "полубогами" бывает все мы знаем, с этими будет примерно тоже и примерно так же.