Несколько американских сенаторов обеспокоены тем, что администрация президента США Джо Байдена приветствует вовлечение Пекина в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.
В сенате США высказались против участия Китая в урегулировании конфликта на Украине
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
А сенаторы США с какого боку в урегулировании конфликта на УкРуине? Кто они такие? Если этот конфликт развязали США, тогда все понятно, но америкосы орут, что они не при чем. Да и за китайцев решать америкосам это как то не по людски, хотя это вполне по америкосовски. Если говорить простым и понятным языком, то эти америкосы уже краев не видят, охренели до невозможности, возомнили себя убогих чуть не полубогами. Что с такими "полубогами" бывает все мы знаем, с этими будет примерно тоже и примерно так же.
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16 час.
Владимир Барышев
США,вообще не должно иметь отношение к любым международным делам или договоренностям, поскольку это государство террорист!Оно вообще должно быть расформировано и разделено на отдельные небольшие государства, лишенные международным все планетным судом , права иметь армии и общую валюту, за все преступления совершенные за многие годы против человечества! США не должно существовать!
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15 час.
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