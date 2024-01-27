«Вашингтон» проиграл 4-й матч подряд. Команда отыгралась с 2:4 против «Далласа», но уступила в овертайме

Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Далласу» (4:5 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. В ходе третьего периода «Кэпиталс» проигрывали со счетом 2:4, но за счет голов Александра Овечкина (831-й в лиге, до рекорда Гретцки – 63 шайбы) и Дилана Строума перевели игру в овертайм.