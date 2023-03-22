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Песьяков о Дзюбе: «В РПЛ будет играть до 45 лет спокойно с его габаритами, техникой, уровнем. И забивать постоянно»

Песьяков о Дзюбе: «В РПЛ будет играть до 45 лет спокойно с его габаритами, техникой, уровнем. И забивать постоянно»

Сергей Песьяков считает, что Артем Дзюба может играть в Мир РПЛ до 45 лет. — Как так случилось, что в матче с «Локо» «Ростов» позволил Дзюбе отличиться трижды? — Сложно сказать.

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