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Пронедра

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Бензин К2 повлияет на автомобиль не сразу, основной удар примет очистка выхлопа

Бензин К2 повлияет на автомобиль не сразу, основной удар примет очистка выхлопа

Вопрос, как бензин К2 повлияет на автомобиль, стал беспокоить водителей на фоне сохранения возможности выпуска и обращения топлива этого экологического класса, а также К3 и К4.

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