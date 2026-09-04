Бензин К2 повлияет на автомобиль не сразу, основной удар примет очистка выхлопа

Вопрос, как бензин К2 повлияет на автомобиль, стал беспокоить водителей на фоне сохранения возможности выпуска и обращения топлива этого экологического класса, а также К3 и К4.
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