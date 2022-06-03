Зеленский: В Северодонецке есть успехи наших войск, но говорить об этом пока рано

В своём очередном видеообращении глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил США за решение поставить реактивные системы залпового огня (универсальные пусковые установки) HIMARS и добавил, что ожидает поставок от Швеции противокорабельных ракет.
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