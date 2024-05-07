Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Свежие комментарии

Почему бы ему не назвать пьесу просто: «Раком»!

Почему бы ему не назвать пьесу просто: «Раком»!

Идет заседание Художественного совета Министерства Культуры СССР по приемке и закупке новых пьес.Министр на все лады расхваливает пьесу Софронова «Старым казачьим способом»-Говорит, действие  в пьесе  происходит в винодельческом совхозе.

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