Почему бы ему не назвать пьесу просто: «Раком»!

Идет заседание Художественного совета Министерства Культуры СССР по приемке и закупке новых пьес.Министр на все лады расхваливает пьесу Софронова «Старым казачьим способом»-Говорит, действие в пьесе происходит в винодельческом совхозе.
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