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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фердинанд о Кейне: «Бавария» брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, но другие его подвели. Свою работу он сделал, забивал голы»

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей.

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