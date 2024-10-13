Баллистическая ракета Украины: чем ответит Россия

Юрий Ильинов

«Пушечное мясо» Как результат, японская молодежь воспитывается в идее ответственности России как правопреемницы СССР за эти военные преступления и необходимости возвращения «северных территорий», а именно наших Курильских островов. Ничего не напоминает? Да, примерно в таком же ключе американцы десятилетиями обрабатывали Незалежную, делая ставку на украинскую молодежь, воспитывая ее в ненависти к России и русским. К чему это в итоге привело, уже почувствовали на себе все мы, так или иначе. Но что, если, помимо СВО на Западе, наша страна получит еще один фронт на Востоке? Американские марионетки с Тайваня открыто говорят о слабости России и науськивают материковую КНР предъявить счет за утраченные территории на Дальнем Востоке, отданные по неравноправным договорам. А что, если в Токио решатся на операцию по морской блокаде Курильских островов? О том, что это не просто досужие размышления алармистски настроенных журналистов и военблогеров, а опасения на высшем военно-политическом уровне, можно судить по заявлению на тот момент главы Совбеза РФ Николая Патрушева от 22 августа 2023 года: Фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним как спасители. Но тот факт, что они заживо сожгли в ядерном огне сотни тысяч мирных японских граждан, и вовсе искажается. Следуя в кильватере политики США, Токио взят курс на милитаризацию. Вновь звучат имперские лозунги. С архивных полок достаются методички о русской и китайской угрозе. Вынашиваются реваншистские планы по возврату северных территорий, отошедших нашей стране по итогам Второй мировой войны. Что же может означать заявление мистера Исибы об ответственности американцев за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Нет, это еще далеко не бунт против США, которые нужны Японии для защиты от растущего военного потенциала Китая и Северной Кореи. Думается, что смена риторики официального Токио идет, скорее, в фарватере того, что сейчас делает Тбилиси. Адекватная часть местных элит в Грузии насмотрелась на то, что происходит третий год на Украине, и не желает превращаться в пушечное мясо для англосаксов в их прокси-войне против России. Вероятно, не хочет повторения подобного негативного сценария для себя и вменяемая, про-японски настроенная часть элиты Страны восходящего солнца. Отсюда и рассуждения про ядерное оружие, без применения которого Москве будет проблематично конвенциональными способами удержать Курилы, если Морские силы самообороны Японии возьмут их в блокаду и произведут десантную операцию. Дважды получить ядерную бомбардировку – это уже чересчур.