😆Республиканцы резко против предложения лидеров ИИ-гигантов прикрутить развитие ИИ Трамп и спикер Конгресса Джонсон заявили, что США не могут позволить себе проиграть Китаю в сфере ИИ.
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