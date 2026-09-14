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😆Республиканцы резко против предложения лидеров ИИ-гигантов прикрутить развитие

😆Республиканцы резко против предложения лидеров ИИ-гигантов прикрутить развитие ИИ Трамп и спикер Конгресса Джонсон заявили, что США не могут позволить себе проиграть Китаю в сфере ИИ.

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