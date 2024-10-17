НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов гаубиц Д-3 под Курском

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов гаубиц Д-3 под Курском

Российские военные ежедневно уничтожают противника в курском приграничье. Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» выполняют боевые задачи в Курской области и наносят огневое поражение технике и личному составу противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх