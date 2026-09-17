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Татар-информ

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Цены на нефть Urals выросли до 120 долларов за баррель, опередив Brent

Цены на нефть Urals выросли до 120 долларов за баррель, опередив Brent

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Сегодня утром российская нефть марки Urals резко выросла в цене – с примерно 109 до более чем 121 доллара за баррель.

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