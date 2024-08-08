Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Иванова
    Долго думали. Но лучше поздно , чем никогда.Олимпиада стала п...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Команда о которой вы говорите вовсе не хотела видеть Президентом силовика. Включайте мозги. И чтобы продавить Путина ...Политолог рассказ...
  • Леонид -
    Не вижу проблем в прилёте искандеров, ну и других ракет по рейхстагуВ Бундестаге разр...

Симфония для Путина

Симфония для Путина

Гений про злодейства Смотрите, какая прелесть: Я так понимаю, это именно тот оркестр, который удрал во время гастролей за границей в полном составе, прихватив контрабас? Ну, теперь хотя бы понятно, с какой целью они так ускорились - они захотели показать кое-что Путину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vlad Dirkin
В переводе Гоблина? Ненуачо, мы Дмитрия Юрьевича попросим...
Ответить
7 час.
Игорь
Ответить
6 час.
И
Иван
Пригласили дирижировать на украинском. Соглашаться, или тока если ящик горилки выставят?. Жду вашего совета.                Иван Ше.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх