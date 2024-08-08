Гений про злодейства Смотрите, какая прелесть: Я так понимаю, это именно тот оркестр, который удрал во время гастролей за границей в полном составе, прихватив контрабас? Ну, теперь хотя бы понятно, с какой целью они так ускорились - они захотели показать кое-что Путину.
Симфония для Путина
Комментарии
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Vlad Dirkin
В переводе Гоблина? Ненуачо, мы Дмитрия Юрьевича попросим...
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7 час.
Игорь
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6 час.
И
Иван
Пригласили дирижировать на украинском. Соглашаться, или тока если ящик горилки выставят?. Жду вашего совета. Иван Ше.
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2 час.
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