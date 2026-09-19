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Raydium вырос на фоне интеграции с Injective, но признаки перегрева усиливаются

Токен Raydium (RAY) подорожал на фоне общего роста крипторынка, и момент оказался неслучайным: запуск Injective на Solana укрепил фундаментальные позиции RAY.

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