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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стример Мэддисон о снегопаде на матче ЦСКА – «Ростов»: «Почему бы не играть снова по системе «весна – осень»

«Уже нет даже еврокубков, и будут лет через 100, наверное. Так почему бы не вернуть нормальное расписание и не играть снова по системе «весна – осень», то есть заканчивать в середине ноября.

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