Разбросанные манекены, перепуганные торговцы: Как выглядит Апраксин двор после зачистки силовиков

Николай Берлизов

А вы посчитайте. В 1989 году во всем мире согласно официальной статистике числилось 145 155 489 этнических русских, к 2010 оставлось только 132 397 124. при этом за пределами РСФСР/РФ в 1989 году проживало 25 289 543 русских, к 2010 осталось 16 508 017. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85#.D0.9B.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0 Официально известно, что только в Душанбе только в середине февраля 1990 года было убито полторы тысячи русских за то, что они были русскими. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1742751183&tld=ru&lang=ru&name=download%3Furl%3Dea11f5444c43d4e800844947c78bd56e.pdf&text=7%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%20%D0%9D%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5%20(%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%20%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0).&url=https%3A%2F%2Fru-so.ru%2Fpublic%2Ffiles%2Fdownload%3Furl%3Dea11f5444c43d4e800844947c78bd56e.pdf&lr=35&mime=pdf&l10n=ru&sign=b48e74c80255f1bd28e360719010bc72&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1742751183%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Ddownload%3Furl%3Dea11f5444c43d4e800844947c78bd56e.pdf%26text%3D7%2B%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2B%25D0%2595.%2B%25D0%259D%25D0%25B0%2B%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5%2B%2528%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B4%2B%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585%2B%25D0%25B2%2B%25D0%25B1%25D1%258B%25D0%25B2%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2585%2B%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2585%2B%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A1%25D0%25A0%2529.%26url%3Dhttps%253A%2F%2Fru-so.ru%2Fpublic%2Ffiles%2Fdownload%253Furl%253Dea11f5444c43d4e800844947c78bd56e.pdf%26lr%3D35%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Db48e74c80255f1bd28e360719010bc72%26keyno%3D0%26nosw%3D1 В Казахстане, как уже отмечалось, в 1989 году проживало 6 534 616 русских. Известно, что к 2007 году из Казахстана выехало 2 500 000 русских (Сарсембаева Г.А. Население Казахстана в конце XX — начале XXI века: миграционный аспект // Проблемы этнографии, истории и международных отношений. Третьи научные чтения памяти Е.М. Залкинда : материалы международной научной конференции 18 мая 2007 г. / под ред.В.А. Моисеева. — Барнаул, 2007. С. 375). Должно было бы остаться 4 000 000 русских. Без учета естественного прироста... Но перепись 2009 года зафиксировала в Казахстане 3 793 764 русских. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Где ещё 200 000 человек с лишним? Шашель побил? А в 2021 году в том же Казахстане оставалось 2 981 946 русских. Куда ещё 800 000 делись? Что-то в РФ русских с 2009 по 2021 год не прибавилось, даже не смотря на воссединение с Крымом, Донбассом, Запорожьем и Херсонщиной. Да и в мире нас всё меньше...