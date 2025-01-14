Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada - в среднем на 1,8% по модельному ряду, сообщили в пресс-службе компании.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada - в среднем на 1,8% по модельному ряду, сообщили в пресс-службе компании.
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