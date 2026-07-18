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Zero Hedge

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Russia Pressing Ahead On Rail Link To Iran & Azerbaijan To Ease Strain On Maritime Routes

Russia Pressing Ahead On Rail Link To Iran & Azerbaijan To Ease Strain On Maritime Routes

Russia Pressing Ahead On Rail Link To Iran & Azerbaijan To Ease Strain On Maritime Routes This week has brought new US attacks on Iranian infrastructure and logistics, including fresh overnight attacks on some half a dozen bridges, and even reports of strikes on rail hubs and airports.

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