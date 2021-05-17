Как «Справороссы» получают донаты от коррумпированного бизнеса

На прошлой неделе депутаты от «Справедливой России» предложили ввести налог на роскошь. Фракция отправила в правительство законопроект о взимании повышенного процента с дорогостоящих автомобилей, яхт, частных самолетов и элитной недвижимости.
На прошлой неделе депутаты от «Справедливой России» предложили ввести налог на роскошь. Фракция отправила в правительство законопроект о взимании повышенного процента с дорогостоящих автомобилей, яхт, частных самолетов и элитной недвижимости.
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