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Кулеба пригрозил Москве "четким сигналом" от Киева и Вашингтона

Кулеба пригрозил Москве "четким сигналом" от Киева и Вашингтона

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве "четкий сигнал", что у Украины есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае "расширения агрессии".

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