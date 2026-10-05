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Царьград

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"Свидетель ушёл с представления": В Одессе дом клоунов оштрафовали за русский язык

"Свидетель ушёл с представления": В Одессе дом клоунов оштрафовали за русский язык

В Одессе дом клоунов оштрафовали за русский язык. Речь идёт о легендарной комик-труппе "Маски". В отношении театра составлен официальный протокол за повторное нарушение языкового законодательства — поводом на этот раз стал билет на русскоязычный спектакль.

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