Московский военный округ отправил 150 контрактников в части

Более 150 контрактников отправлены из Балашихи в военные части Московского округа. Программа подготовки включает медобследование, обучение тактической медицине, огневой и инженерной подготовке, а также пилотированию БПЛА.
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