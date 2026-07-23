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Царьград

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Московский военный округ отправил 150 контрактников в части

Московский военный округ отправил 150 контрактников в части

Более 150 контрактников отправлены из Балашихи в военные части Московского округа. Программа подготовки включает медобследование, обучение тактической медицине, огневой и инженерной подготовке, а также пилотированию БПЛА.

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