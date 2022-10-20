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Биооружие США – ответственность в ООН

Биооружие США – ответственность в ООН

Угрозы биологического характера остаются наравне с ядерным оружием одним из самых острых в контексте международных политических дискуссий и разбирательств на уровне таких международных дискуссионных органов, как Организация Объединенных Наций.

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