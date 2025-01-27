Лин Митай, отец защитника московского «Локомотива» Марио Митая, прокомментировал слухи о полноценном переходе своего сына в саудовский «Аль-Иттихад».
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