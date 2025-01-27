SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

Отец Митая: «Похоже, «Аль-Иттихад» готов закрыть трансфер — теперь все зависит от «Локомотива»

Отец Митая: «Похоже, «Аль-Иттихад» готов закрыть трансфер — теперь все зависит от «Локомотива»

Лин Митай, отец защитника московского «Локомотива» Марио Митая, прокомментировал слухи о полноценном переходе своего сына в саудовский «Аль-Иттихад».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх