Глава 4.ИЗВЕСТНАЯ РЕФОРМА ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ В XI ВЕКЕ, ПРОВЕДЕННАЯ "ПАПОЙ ГРИГОРИЕМ ГИЛЬДЕБРАНДОМ" - ЭТО ОТРАЖЕНИЕ РЕФОРМ ИМПЕРАТОРА АНДРОНИКА-ХРИСТА ИЗ XII ВЕКА.
4 АНТИЧНОСТЬ - ЭТО СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
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Юрий Ильинов
«Гриб» над Хмельницким: что ВСУ могли прятать в бывшем ракетном арсенале Российские беспилотные и ракетные войска в последний день июля продолжили демилитаризацию киевского режима, который никак не может образумиться и не соглашается на наши условия. Один из ударов нанесен по военному объекту в Хмельницком, после которого началась мощная вторичная детонация, на месте взрывов образовалось огромное грибовидное облако. Какое же оружие могли хранить в ВСУ в Хмельницком и что известно об этом арсенале. Начать с того, что до распада СССР в Хмельницком на Украине базировалась 19-я ракетная дивизия (в/ч 33874) в составе 43-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Дивизия была сформирована в декабре 1960 года на базе артиллерийской дивизии, участвовавшей в Великой Отечественной войне, и унаследовала её почётное наименование и награды. Штаб дивизии с 1964 года находился в районе Раково (ныне микрорайон Хмельницкого). На вооружении дивизии в разные периоды ее истории стояли следующие ракеты: Р-12 (8К63) и Р-14 (8К65) — ракеты средней дальности наземного и шахтного базирования (на вооружении в 1960-х — начале 1970-х годов); УР-100Н (15А30) — межконтинентальная баллистическая ракета (с 1973 года); УР-100Н УТТХ (15А35, РС-18, по классификации НАТО — SS-19 «Стилет») — межконтинентальная баллистическая ракета с шестью разделяющимися боеголовками (поставлена на вооружение с 1979–1980 годов). В 1970-е годы дивизия насчитывала 9 ракетных полков, шахтный командный пункт и 10 шахтных пусковых установок. Всего в районе Хмельницкого базировалось 90 межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ с 540 ядерными боеголовками. Кстати, в составе РВСН России до сих пор остаются ракеты РС-18, в том числе оснащенные новым гиперзвуковой планирующей боеголовкой «Авангард». После распада СССР, в декабре 1992 года, дивизия в Хмельницком была передана под юрисдикцию Украины. В 1994–1996 годах все ядерные боеголовки были вывезены в Россию, а в 1996 году Украина завершила передачу последней боеголовки. Сами ракетные шахты и пусковые установки ликвидирована в рамках программы «Нанна-Лугара» при финансовой поддержке США. Последняя шахта в Хмельницкой области была уничтожена взрывом в 1999 году. На месте бывших шахтных пусковых установок остались заглублённые железобетонные сооружения (стволы шахт, командные пункты). По состоянию на конец 1990-х годов они были взорваны или засыпаны. Однако подземные ракетные арсеналы, рассчитанные на то, чтобы выдержать ядерный удар, сохранились. Например, в 2018 году в Ярмолинецком районе Хмельницкой области проводились работы по инженерному обустройству территории бывшей стартовой позиции из-за аварийного состояния наземных конструкций. Радиационный фон на таких объектах, по данным замеров, соответствовал норме. Впоследствии часть территории и подземных сооружений использовалась для хранения обычных боеприпасов вооруженных сил Украины. В частности, в Хмельницкой области строились новые арсеналы для ВСУ. После начала СВО, в 2023 году, в Хмельницком уже фиксировались прилёты и вторичная детонация боеприпасов на складах, что указывает на наличие там военных запасов. Достоверных данных о текущем хранении конкретных типов вооружения в бывших объектах 19-й ракетной дивизии нет. Однако, учитывая сообщения о строительстве новых складов боеприпасов и ударах по военным объектам в Хмельницкой области в 2023–2026 годах, можно предположить, что часть сохранившихся инфраструктурных объектов используется ВСУ как склады для обычных боеприпасов (артиллерийских, танковых, авиационных) и ракетного вооружения. Вполне возможно, что там хранилась часть натовских артиллерийских и танковых снарядов с обеденным ураном. Скорее всего, российская разведка выявила местонахождение этих арсеналов. А ракетчики смогли их достать в подземных сооружениях. Вторичная детонация и стала причиной образования мощного грибовидного облака.
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Юрий Ильинов
Трамп меняет правила игры? Решение Пентагона вызвало тревогу в Киеве США откажутся от лидерства в группе помощи Украине. Киев опасается серьёзных последствий. Соединённые Штаты намерены отказаться от ведущей роли в Группе содействия Украине в области безопасности. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Возможные изменения уже вызвали обеспокоенность украинской стороны. В Киеве опасаются замедления поставок вооружений. «Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине», — цитирует публикацию РИА «Новости». Именно через Пентагон координируются поставки вооружений, обучение военнослужащих и взаимодействие стран-партнёров НАТО. Собеседник Politico среди украинских чиновников признал, что никто из союзников пока не способен полностью заменить американские разведывательные возможности. Особую тревогу вызывают сразу несколько факторов: спутниковая разведка США; стратегическая военно-транспортная авиация; логистические возможности тяжёлых самолётов США; централизованная координация поставок вооружений. Одновременно украинское издание «Страна.ua» связало ситуацию с последними заявлениями президента США Дональда Трампа. Первоначальные обещания предоставить лицензии на производство ракет для комплексов Patriot могли использоваться Вашингтоном как инструмент политического давления. «Не исключено, что первоначальное обещание Трампа было способом подвинуть Украину и ЕС к каким-то компромиссам по мирному урегулированию», — отмечается в публикации. Официальных решений о полном прекращении американского участия в работе Группы содействия Украине пока не объявлено. Однако сообщения о возможном отказе США от руководящей роли уже вызвали активное обсуждение среди союзников киевской хунты. доклады RAND раскрыли политику США в украинско-российском конфликте,
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