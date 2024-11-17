В Кремле заявили, что Путин беседовал с Шольцем на русском языке

Президент России Владимир Путин говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на русском языке. «На русском, конечно, через переводчика», — заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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