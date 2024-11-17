RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 409 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Глупая баба, мозг отсутствует полностью...ZERO.........NYT: результат Ха...
  • Сергей Карабухин
    ..Скоро фашистского США не будет, А БУДЕТ ПРОЛИВ ИМЕНИ СТАЛИНА...NYT: в команде Ба...
  • Сергей Карабухин
    ..Скоро фашистской Франции не будет, как и фашистской Польши...Аминь им всем!Макрон допустил р...

В Кремле заявили, что Путин беседовал с Шольцем на русском языке

В Кремле заявили, что Путин беседовал с Шольцем на русском языке

Президент России Владимир Путин говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на русском языке. «На русском, конечно, через переводчика», — заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх