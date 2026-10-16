A Maryland woman bought two identical tickets for a single lottery drawing and wound up winning two $50,000 prizes for a total windfall of $100,000.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым