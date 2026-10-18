Авиакомпаниям поручили обеспечить пассажиров питанием и размещением, усилить информирование Днем 18 октября в аэропортах московского авиаузла задержали 103 рейса — как на вылет, так и на прилет.
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