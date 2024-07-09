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В Армению прибыла глава USAID. Пашинян готовится к ревизии

В Армению прибыла глава USAID. Пашинян готовится к ревизии

Саманта Пауэр снова наведалась в Ереван, чтобы снизить влияние РоссииВ аэропорту "Звартноц" приземлился самолёт, на борту которого находилась глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

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