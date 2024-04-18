Сергей Собянин рассказал о возрождении исторических памятников Москвы

В столице огромное количество объектов культурного наследия В Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, который отмечается сегодня, 18 апреля, Сергей Собянин напомнил о том как продвигается работа по сохранению исторических памятников в Москве.
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