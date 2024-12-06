Avia.pro - СМИ На улице Екатеринбурга произошла авария, которая привлекла внимание горожан и вызвала бурное обсуждение.
«Они уже на таран идут»: В Екатеринбурге иноземец-таксист с пассажиркой за рулём влетел в трамвай
Комментарии
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Алекс Сэм
Когда мне потребовалось такси и я звонил агрегаторам с просьбой прислать машину со славянином за рулём только шестая компания нашла такую услугу. А в одной из них меня по телефону обозвали русским фашистом.
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11 час.
Olga Chuhutina
Я принципиально отказываюсь от этих водителей. Лучше опоздаю но поеду с российским водителем. Если мы будем их игнорировать сами исчезнут. Не давать им зарабатывать.
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8 час.
ОЖ
Ольга Жученко
Кто позволяет мигрантам работать таксистами, водителями автобусов. Руководство таксопарков к ответу
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6 час.
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