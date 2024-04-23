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Где смотреть бой Пантожа – Эрцег на UFC 301, во сколько начало прямой трансляции 5 мая 2024

Где смотреть бой Пантожа – Эрцег на UFC 301, во сколько начало прямой трансляции 5 мая 2024

Турнир по ММА — UFC 301 запланирован на воскресенье, 5 мая 2024 года. Главным поединком вечера станет защита титула чемпиона в наилегчайшем весе со стороны Алехандре Пантожи, который встретится с Стивом Эрцегом.

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