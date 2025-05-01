Депутат Водолацкий: угрозы Украины взорвать Крымский мост ничтожны

ИМ

Ильдус Мамлеев

Что бы такие заявления делать надо быть абсолютно уверенным в своих словах! А если хохлы [с помощью англичан] все же взорвут Крымский мост, этот товарищ из депутатов уйдёт и пулю себе в лоб пустит? За свои слова надо отвечать! А пока хохлы уже один раз взорвали мост и уже двух генералов убили. А мы в ответ, только "выражаем глубокую озабоченность", Буданов с Зеленским до сих пор живы! Выводы делайте сами.