Угрозы властей Украины о терактах на территории России 9 мая ничтожны. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Депутат Водолацкий: угрозы Украины взорвать Крымский мост ничтожны
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Что бы такие заявления делать надо быть абсолютно уверенным в своих словах! А если хохлы [с помощью англичан] все же взорвут Крымский мост, этот товарищ из депутатов уйдёт и пулю себе в лоб пустит? За свои слова надо отвечать! А пока хохлы уже один раз взорвали мост и уже двух генералов убили. А мы в ответ, только "выражаем глубокую озабоченность", Буданов с Зеленским до сих пор живы! Выводы делайте сами.
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