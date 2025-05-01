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Депутат Водолацкий: угрозы Украины взорвать Крымский мост ничтожны

Депутат Водолацкий: угрозы Украины взорвать Крымский мост ничтожны

Угрозы властей Украины о терактах на территории России 9 мая ничтожны. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Что бы такие заявления делать надо быть абсолютно уверенным в своих словах! А если хохлы [с помощью англичан] все же взорвут Крымский мост, этот товарищ из депутатов уйдёт и пулю себе в лоб пустит? За свои слова надо отвечать! А пока хохлы уже один раз взорвали мост и уже двух генералов убили. А мы в ответ, только &quot;выражаем глубокую озабоченность&quot;, Буданов с Зеленским до сих пор живы! Выводы делайте сами.
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