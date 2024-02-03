Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

С интересом прочитал интервью Никиты Сергеевича Михалкова ТАССу. В беседе журналиста с режиссёром много интересного, но я хочу обратить внимание на следующую реплику: "Единственное, в чем я уверен, — так это в том, что государство и в целом здравые люди должны быть более бескомпромиссны".

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Комментарии
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sorsw
А Вам известны фамилии пятиколонщиков? А ведь среди них есть и высокопоставленные &quot;тихони&quot;... Слабенькое гнильё уже сбежало, а вот сгнившие коренные ещё крепко сидят - умелый хирург нужен...
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6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
С кем ведётся борьба то ?! Они в думе засели, против населения своего законы принимают, зарплаты себе немеренные рисуют, а о людях забыли от слова совсем, в сердце России живут припеваючи, пятая колонна, смешно читать, действует и процветает,как они сами с собой то бороться то будут ?!
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2 час.
Насенков Андрей
Иногда лучше молчать, умнее будете.
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1 час.

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