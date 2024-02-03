Гурулев: Борьба с пятой колонной в России ведётся по большому счёту только энтузиастами

А Вам известны фамилии пятиколонщиков? А ведь среди них есть и высокопоставленные "тихони"... Слабенькое гнильё уже сбежало, а вот сгнившие коренные ещё крепко сидят - умелый хирург нужен...

ВЧ

Владимир Черноморский

С кем ведётся борьба то ?! Они в думе засели, против населения своего законы принимают, зарплаты себе немеренные рисуют, а о людях забыли от слова совсем, в сердце России живут припеваючи, пятая колонна, смешно читать, действует и процветает,как они сами с собой то бороться то будут ?!