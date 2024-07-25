Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Престиж Москвы - статус города-паразита. На (примерно) 10 миллионов жителей в ней остается 40% средств федерального б...Важное решение по...
  • Искандер
    Если бы "на местах". В Питере коттеджи московских "судей" на престижнейшем Крестовском острове построили вместо старе...Важное решение по...
  • Вера Ванидовская
    Вы все не о том говорите. В настоящее время Москва тупо обкрадывает регионы. К примеру, у нас в Карелии все крупные к...Важное решение по...

Грудь ломится от наград у Макаревича, как же так?

Грудь ломится от наград у Макаревича, как же так?

Avia.pro Андрей Макаревич, наш современный герой в сверкающих латах! Кого же мы видим? Не просто музыканта, а настоящего рыцаря орденов и медалей! Друзья, если бы не видел своими глазами, ни за что бы не поверил: перед нами эдакий «русский Жан д'Арк», чьи заслуги, по всей видимости, простираются далеко за пределы музыкальных сцен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх