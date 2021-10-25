Экстремист Чиполлино и его создатель

23 октября 1920 года родился очень добрый сказочник Джанни Родари. Автор всемирно известных детских произведений «Приключения Чиполлино», «Приключения Голубой Стрелы», «Джельсомино в стране лжецов», «Приключения Голубой Стрелы» и многих других.