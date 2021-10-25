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Экстремист Чиполлино и его создатель

Экстремист Чиполлино и его создатель

23 октября 1920 года родился очень добрый сказочник Джанни Родари. Автор всемирно известных детских произведений «Приключения Чиполлино», «Приключения Голубой Стрелы», «Джельсомино в стране лжецов», «Приключения Голубой Стрелы» и многих других.

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Виктория Козина (Гуща)
Обожаю Родари, часто пересматриваю и мультик, и кино. Раньше с детьми смотрела, теперь с внуками. Ждем, когда Незнайку на Луне запретят.

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