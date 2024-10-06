Собянин рассказал о комплексном развитии Мневниковской поймы

Мневниковская пойма сегодня является одним из крупнейших центров развития Москвы. О планах создания городского района с необходимой социальной инфраструктурой и одним из крупнейших в столице спортивных кластеров рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.