Собянин рассказал о комплексном развитии Мневниковской поймы

Мневниковская пойма сегодня является одним из крупнейших центров развития Москвы. О планах создания городского района с необходимой социальной инфраструктурой и одним из крупнейших в столице спортивных кластеров рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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