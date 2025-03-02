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Московский комсомолец в Израиле

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Израиль согласился на план спецпосланника президента США

Израиль согласился на план спецпосланника президента США

Канцелярия главы правительства сообщила, что после совещания по вопросам безопасности, прошедшего под руководством премьер-министра Нетаниягу и при участии главы мисрад битахон, высокопоставленных представителей силовых структур и переговорной группы, было принято решение:  Израиль принимает план спецпосланника президента США Стива Виткоффа о временном прекращении огня на период Рамадана и Песаха .

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