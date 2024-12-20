Защита Беларуси является важной компонентой новой ядерной доктрины РФ -- В. Путин

Москва, 19 декабря /Синьхуа/ -- Россия сделает все для обеспечения безопасности Беларуси, ее защита является очень важной компонентой обновленной ядерной стратегии РФ, заявил президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)