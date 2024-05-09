Джемилёв о своих подельниках: «Мы радуемся, когда в Крыму взрываются ракеты и бомбы»

EV

Evgeni Velesik

А когда татары начали возвращаться и захватывали земли, вы что с ними делали? И это уже было в современной Украине! Вы их бульдозерами, да палками гоняли! А вот Россия, после восстановления Крымской республики в составе РФ, сразу же признала их права!