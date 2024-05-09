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Джемилёв о своих подельниках: «Мы радуемся, когда в Крыму взрываются ракеты и бомбы»

Джемилёв о своих подельниках: «Мы радуемся, когда в Крыму взрываются ракеты и бомбы»

Верховная рада Украины отправила в парламенты стран мира письмо с требованием признать «геноцидом» высылку части населения Крыма в 1944 году по обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
А когда татары начали возвращаться и захватывали земли, вы что с ними делали? И это уже было в современной Украине! Вы их бульдозерами, да палками гоняли! А вот Россия, после восстановления Крымской республики в составе РФ, сразу же признала их права!
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3 час.
Серж Южанин
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1 час.
Александр Стародубцев
Да переговоров не будет, потому, что такого государства Украина не должно существовать. Тот кто восхваляет нацизм с фашизмом должен исчезнуть навсегда.
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6 мин.

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