Экс-советник Трампа Болтон: визиты Кушнера и Уиткоффа пронизывал дух отчаяния

«Безответственная дипломатия» США по Украине может принести вред, так как она может усилить позицию одной из сторон.
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