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Хелениус не прошел допинг-контроль за день до поединка с Джошуа (Matchroom)

В заявлении Matchroom сказано, что финский боксер провалил допинг-тест, который сдал за день до боя. Информация поступила от VADA.

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