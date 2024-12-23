Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Что за ёмкость прессовали?Хотя бы написали.Может балон газовый подумав,что он закончился?Власти назвали пр...
  • людмила пийгли
    Главное= конфисковать все нажитое непосильным трудомВ отношении экс-м...
  • Сергей Ипатов
    Хорошая статья, все правильно написано, включая отмеченные риски. Но любые позитивные процессы, будь то повышение про...Как ставка на деш...

Российский экспорт в ЕС в 2024 году снизился на 31%, а обратный импорт – на 16%

Российский экспорт в ЕС в 2024 году снизился на 31%, а обратный импорт – на 16%

По итогам десяти месяцев 2024 года экспорт товаров из России в ЕС сократился на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт за тот же период уменьшился на 16,4%, сообщают в понедельник, 23 декабря, "Известия" со ссылкой на данные Евростата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх