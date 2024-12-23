Российский экспорт в ЕС в 2024 году снизился на 31%, а обратный импорт – на 16%

По итогам десяти месяцев 2024 года экспорт товаров из России в ЕС сократился на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт за тот же период уменьшился на 16,4%, сообщают в понедельник, 23 декабря, "Известия" со ссылкой на данные Евростата.